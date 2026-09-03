"Трус и предатель!": Пугачева жестоко растоптала Резника после роковой провокации

Многолетняя дружба, подарившая отечественной культуре десятки бессмертных шедевров, рухнула в одночасье из-за одной роковой ошибки и чужой циничной игры.



Когда-то союз гениального поэта Ильи Резника и блистательной Аллы Пугачевой казался нерушимым монолитом. С 1972 года и вплоть до середины девяностых этот творческий тандем правил бал на советской и российской эстраде. Поэт написал для Примадонны более семидесяти композиций. "Маэстро", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Делу время", "Три счастливых дня", "Звездное лето" — эти песни знали наизусть миллионы, а сами артисты называли друг друга родными людьми. Однако былые заслуги и полувековая связь рассыпались в прах.

Тайны громкого скандала всплыли на поверхность в эфире программы Тутты Ларсен "Нетленка", где Илья Резник вместе с супругой Ириной Романовой предельно откровенно рассказали о случившемся расколе. Как выяснилось, спусковым крючком для конфликта стала сомнительная инициатива актера Станислава Садальского, решившего вмешаться в личные дела знаменитостей.

Накануне юбилея певицы Садальский обратился к Резнику с деликатной просьбой: записать короткое теплое видеопоздравление. Актер клятвенно заверил поэта, что ролик предназначен исключительно для личного просмотра и будет отправлен Алле Борисовне в приватном сообщении. Мэтр, не подозревая подвоха, согласился на безобидный дружеский жест.

"Мы не знали, что среди всех этих уехавших, этих иноагентов к ее юбилею придумали такой флешмоб. Мы записали: "У нас пути разные, но песни наши останутся жить". Стас Садальский отдал это в прессу, и это выходит в газете", — с горечью поделилась супруга мэтра Ирина Романова.

Илья Рахмиэлевич оказался в двусмысленном положении. Общественность восприняла его жест как поддержку позиции беглой певицы. Поэту пришлось публично объясняться перед соотечественниками. Резник подчеркнул, что стал жертвой медийной провокации, а также высказался о нынешнем статусе бывшей музы, заявив: когда-то Алла была великой артисткой, но в итоге останется в памяти лишь супругой беглого иноагента.

Ответная реакция уехавшей за границу Примадонны была молниеносной и беспощадной. Вместо попытки мирно выяснить обстоятельства певица буквально растоптала пожилого поэта ядовитым оскорблением.

"Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе", — бросила Пугачева в лицо человеку, создавшему ее главные шлягеры.

Так в истории великого творческого союза была поставлена окончательная и грязная точка. Шедевры, рожденные в этом тандеме, продолжают звучать, но между их авторами теперь лежит непреодолимая пропасть взаимных обид и горького разочарования.