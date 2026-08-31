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Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой

Отец покойного Яниса Тиммы раскрыл фатальную тайну Анны Седоковой
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Скандал вокруг трагической гибели спортсмена обернулся взаимными обвинениями в доведении до самоубийства и борьбой за наследство.

Гибель 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжает обрастать резонансными подробностями. Отец покойного спортсмена Райтис Тимма выступил с резким заявлением, возложив ответственность за произошедшее на бывшую супругу сына — певицу Анну Седокову.

Райтис Тимма заявил, что брак с артисткой разрушил жизнь его сына. По словам мужчины, за время этих отношений баскетболист лишился профессиональных перспектив, финансов и моральных сил.

"Пока Янис жил со своей первой женой Саной, он стал настоящим миллионером. А с Седоковой он потерял абсолютно все: работу, огромные деньги, верных друзей, семью, а в итоге — и саму жизнь. Она шаг за шагом профессионально уничтожала психику моего сына", — высказался отец погибшего.

Семья спортсмена также возмущена поведением артистки после трагедии. Райтис утверждает, что Седокова не присутствовала на опознании тела и на похоронах, предпочтя уехать за границу. Родные баскетболиста уверены, что отъезд певицы может быть связан с вопросами раздела зарубежных счетов и имущества покойного.

Напомним хронологию событий: осенью 2024 года Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой. Вскоре после расторжения брака, в декабре того же года, тело баскетболиста было обнаружено в Москве. По версии следствия, спортсмен покончил с собой.

Родственники Тиммы не считают произошедшее случайностью и намерены добиваться юридической справедливости, параллельно оспаривая права на наследство. Сама Анна Седокова ранее заявляла, что в браке сталкивалась с домашним насилием со стороны супруга, однако семья Яниса категорически отвергает эти обвинения, считая их попыткой защитить репутацию.

Шоу-бизнес в Telegram

31 августа 2026, 17:22
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / "Пятый канал"✓ Надежный источник

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