Собянин: Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

Столичная система общественного транспорта переходит на принципиально новый уровень управления благодаря запуску крупнейшего в Европе цифрового хаба.

В Москве завершилось строительство второго корпуса Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) "Московский транспорт". Объединенный комплекс из двух зданий стал крупнейшим и самым современным специализированным объектом в Европе. Новая площадка приняла под свое управление весь наземный и речной транспорт столицы.

Первый корпус ЕДЦ работает с 2019 года и контролирует рельсовый сегмент: метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и трамвайные линии. Запуск второго корпуса завершил формирование единой экосистемы управления городскими перевозками.

"Единый диспетчерский центр 'Московский транспорт' на треть повысил эффективность работы специалистов. Первое здание ЕДЦ было открыто в 2019 году для управления работой метро, МЦК, МЦД и трамваев. Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных и пунктуальных в мире — во многом благодаря слаженной работе диспетчеров", — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Точность расписания и умная корректировка Главным нововведением стала возможность для специалистов регулировать движение наземного транспорта в режиме реального времени. Диспетчеры получили инструменты для оперативной адаптации маршрутов и расписания автобусов и электробусов с учетом текущей загруженности дорог и интервалов движения смежных видов транспорта.

"В режиме реального времени диспетчеры будут корректировать маршруты и расписание автобусов и электробусов, подстраиваясь под движение других видов транспорта. Точность соблюдения графика и интервалов движения автобусов и электробусов вырастет примерно на 20 процентов", — отметил Сергей Собянин.

По оценкам специалистов, скорость взаимодействия между различными диспетчерскими службами увеличится в четыре раза, а общая эффективность работы специалистов по наземному транспорту поднимется на 30%.

Мгновенное информирование пассажиров Интеграция всех подразделений информационного центра на базе ЕДЦ позволяет аккумулировать весь массив данных в едином пространстве. Специалисты получили возможность оперативно транслировать сведения о любых изменениях в движении напрямую в городские информационные сервисы, включая популярные картографические приложения "Яндекс" и "2ГИС", а также в официальный чат-бот и контакт-центр "Московский транспорт".

Благодаря цифровизации процессов скорость информирования жителей столицы об изменениях на маршрутах вырастет ровно в два раза. Пассажиры смогут получать актуальные и персонализированные данные на привычных ресурсах практически мгновенно.

Повышение безопасности и обучение кадров В новом здании ЕДЦ также разместились подразделения, отвечающие за обеспечение безопасности на всех видах транспорта, включая метро, МЦК, МЦД и речные артерии. Нахождение ключевых служб в едином периметре позволяет значительно сократить время реагирования на любые внештатные ситуации и повысить слаженность действий.

Кроме того, на базе второго корпуса созданы современные учебные классы для подготовки и повышения квалификации диспетчерского состава. Обучение построено на обработке реальных потоков данных в режиме онлайн, что позволяет специалистам отрабатывать алгоритмы действий при любых сценариях прямо в ходе производственного процесса.

Создание единого диспетчерского центра стало частью масштабного спецпроекта по развитию ключевых сфер столицы, представленного на портале mos.ru. Системное обновление инфраструктуры, переход на экологичный электротранспорт и внедрение сквозных цифровых технологий делают ежедневные поездки жителей и гостей Москвы максимально комфортными и предсказуемыми.