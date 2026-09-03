Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

Великая Победа ковалась не только на передовой, но и в сотнях заводских цехов, где в тяжелейших условиях круглосуточно вершилась судьба всего мира.



В памятную дату 3 сентября — день окончания Второй мировой войны — мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги колоссального вклада Москвы в разгром фашизма и японского милитаризма. В своем личном блоге глава города напомнил о четырех годах титанических усилий советского народа, увенчавшихся победным штурмом Рейхстага и молниеносным броском через Гоби и Хинган к границам Кореи.



Каждый пятый житель — в строю

С первых дней трагических событий сороковых годов Москва превратилась в неприступную крепость и мощнейший мобилизационный центр. Защищать Родину с оружием в руках ушли 850 тысяч жителей столицы — практически каждый пятый горожанин того времени.

"Огромен вклад Москвы в победу над врагом. На фронт ушли 850 тысяч москвичей — каждый пятый житель столицы, почти 400 тысяч горожан с той войны не вернулись", — подчеркнул Сергей Собянин.

Горечь невосполнимых утрат коснулась буквально каждой столичной семьи, но стойкость москвичей сломать не удалось: те, кто остался в тылу, встали к станкам, заменив ушедших на фронт отцов, мужей и сыновей.

Главный арсенал страны

Производственные мощности столичных предприятий в кратчайшие сроки перестроились на военные рельсы. Фабрики и заводы, работая под вражескими бомбежками, в неотапливаемых цехах и на пределе человеческих возможностей, обеспечили советскую армию колоссальным объемом вооружения.

Статистика оборонного подвига поражает воображение:

Около 3,5 миллиона надежных пистолетов-пулеметов;

3745 легендарных гвардейских реактивных минометов "катюша";

16 тысяч боевых самолетов различного типа;

85 тысяч минометов;

Свыше 34 миллионов снарядов и мин.

Вклад столичных рабочих был определяющим на ключевых участках фронта. Фактически каждый восьмой советский самолет, поднявшийся в небо во время войны, сошел с московских конвейеров. А каждый десятый артиллерийский снаряд и мина, выпущенные по позициям противника, были изготовлены руками тружеников Москвы.

Милосердие и спасение сотен тысяч жизней

Помимо колоссального промышленного рывка, столица взяла на себя миссию главного госпитального центра страны. Городские больницы, клиники, институты и даже школьные здания были экстренно переоборудованы под прием раненых.

Благодаря самоотверженному труду московских врачей, медсестер и санитаров через столичные госпитали прошли и вернулись в строй не менее 600 тысяч бойцов и командиров Советской армии. Этот подвиг в белых халатах помог сохранить жизни тысячам защитников Отечества.

Исторический опыт и современные задачи

Уроки великой эпохи и несгибаемый дух предков остаются надежным ориентиром для города и сегодня. По словам Сергея Собянина, колоссальный опыт сплочения и трудового героизма чрезвычайно актуален для современного поколения.

"Сегодня наша цель — сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных сил. И самое главное. В борьбе за правое дело нужно идти до конца. Как шли наши прадеды 80 лет назад", — резюмировал мэр Москвы.