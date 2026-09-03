В Подмосковье прошёл VII Съезд детских врачей с участием специалистов из 25 стран

Ежегодный съезд "Педиатрия как искусство" собрал в Московской области 1,5 тысячи очных участников и еще семь тысяч подключились онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Съезд проводился в соответствии с задачами федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» по инициативе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства и поддержке правительства Московской области. В мероприятии приняли участие медицинские специалисты из 25 стран, включая Китай, Беларусь, Турцию и Сербию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поприветствовал участников и вручил областные награды.

«Наша задача, чтобы технологии, методики обсуждались открыто. Неслучайно один из главных приоритетов в указах нашего Президента – это всё, что касается педиатрии, современной помощи, реабилитации», – сказал Воробьёв.

В Подмосковье ежегодно рождается около 70 тысяч детей. За прошлый год детская смертность в регионе снизилась почти на 8%, в стационарах – на 20%.

Академик РАН Лео Бокерия назвал съезд площадкой для профессионального обмена опытом. «Это удивительная встреча, которая позволяет двигаться вперёд во всех отношениях», – отметил он.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева сообщила, что за последние семь месяцев через клиники института прошли около 15 тысяч детей в стационаре и 150 тысяч в консультативно-диагностическом центре. Институту в этом году исполняется 90 лет.

Председатель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил, что с момента подписания соглашения с регионом помощь получили более 950 детей с орфанными заболеваниями, 650 из них 1 сентября пошли в школу.

Отдельное внимание на съезде уделили профилактике профессионального выгорания врачей: региональный проект «Наш участковый врач», поддержанный президентом, снизил уровень выгорания медиков с 74% до 47% и распространился уже на 53 региона страны.