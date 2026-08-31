Затаивший обиду принц Гарри выставил ультиматум королю Карлу III: скрывал правду 6 лет

Очередной визит опального наследника на историческую родину обернулся новым сокрушительным ударом по и без того пошатнувшемуся британскому престолу.



Многолетний семейный конфликт, разорвавший в клочья репутацию британской монархии, вспыхнул с новой неистовой силой. Опальный принц Гарри, вновь ступивший на землю Туманного Альбиона, заставил содрогнуться весь Букингемский дворец. Затаивший глубокую обиду герцог выставил ультиматум королю Карлу III. Он скрывал правду 6 лет, копил в себе ярость и теперь требует безоговорочной капитуляции венценосных родственников.

Как сообщают авторитетные источники со ссылкой на ближайшее окружение герцога Сассекского, блудный сын монарха вернулся вовсе не с повинной головой. Младший брат наследника престола до сих пор кипит от лютой злости на членов королевской семьи. Ровно шесть лет прошло с момента громкого раскола, однако эмоциональный накал принца ничуть не угас. Гарри считает себя безоговорочно пострадавшей стороной и категорически отказывается от каких-либо раскаяний, перекладывая всю вину на обитателей дворца.

Пропасть между родственниками разрослась до космических масштабов после выхода его скандальной автобиографии "Запасной" и серии разгромных телеинтервью. Мемуары побили все мировые рекорды продаж, но окончательно уничтожили остатки доверия. В своей исповеди герцог прямым текстом обвинил высокопоставленных придворных Карла III в грязных заговорах и намеренном саботаже его общения с тяжелобольным отцом. Все эти годы Гарри носил эту боль в себе, выжидая идеального момента для решающего удара.

Западные эксперты проводят прямые параллели между поведением принца и трагической судьбой его покойной матери, принцессы Дианы. Леди Ди в свое время точно так же открыто бросала вызов черствой придворной машине, заявляя о травле и жестком подавлении личности за закрытыми дверями резиденций. Похоже, младший сын решил довести начатую матерью войну с чопорным аппаратом монархии до самого конца.

Градус напряжения нарастает и на фоне упорных слухов о том, что Гарри вместе с супругой Меган Маркл могут окончательно перебраться в Великобританию на длительный срок. Однако надежды придворных на то, что ностальгия заставит беглецов пойти на компромисс, потерпели полное фиаско. Принц занял жесткую, непримиримую позицию: никакого примирения не случится до тех пор, пока королевский дом публично не признает свои ошибки и не попросит у него прощения.