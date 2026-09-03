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"Лето в Москве" продолжается – куда сходить до 6 сентября

Фото: mos.ru
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Календарное лето уже позади, но городская сезонная программа продлится до 6 сентября.

На площадках «Лета в Москве» проходят спектакли, лекции, танцевальные вечера, занятия для детей, кулинарные и художественные мастер-классы. События распределены по всему городу – от Хамовников и Басманного района до Марьина, Вешняков, Гольянова и Северного Бутова.

Для многих москвичей ближайшая площадка оказывается в своем или соседнем районе. И крупные события есть не только в центре – космический фестиваль пройдет в Северном Бутове, инженерные занятия – в Вешняках, вечер в духе Москвы 1980-х – в Марьине.

Послушать о Москве

На улице Хачатуряна в Отрадном сентябрьская программа начнется с музыки. 2 сентября здесь выступит диджей и музыкальный продюсер Леонид Руденко с лекцией о влиянии русской культуры на мировую. В качестве примеров он возьмет современную музыку и известные зарубежные композиции, в которых можно обнаружить русские мотивы. Начало в 17:00.

К выходным эта же площадка на северо-востоке Москвы станет местом нескольких встреч об искусстве и истории города. В программе 5 сентября – московская и петербургская композиторские школы, московские традиции и музыкальная жизнь столицы XIX века. Лекции проведут Константин Агванян, Александр Храмов и Павел Жуков. На следующий день поговорят о музыкальной географии Москвы и о том, какой город оставили на своих полотнах художники. Лекции начинаются с полудня, вход свободный.

Еще один способ посмотреть на знакомый город предложат на ВДНХ. 5 сентября художник Шамиль Маметов проведет там пленэр. Разбирать предстоит сам архитектурный ансамбль выставки – его пропорции, линии, детали и ритм. Участники поработают с линией, штрихом, пятном и фактурой, а затем сделают собственные графические зарисовки. На пленэр требуется предварительная регистрация.

Театр выходит в парк

В Хамовниках несколько событий пройдут на сцене парка «Усадьба Трубецких». 2 сентября сюда приедет московский «Мамин театр» со спектаклем «У нас появился брат». Это семейная постановка, рассчитанная в том числе на детей.

Через несколько дней жанр поменяется. Вечером 5 сентября театральная мастерская Юлианы Зверевой покажет спектакль «зОщенко», сделанный на пересечении литературного театра и стендапа. А утром 6 сентября в парке появятся клоуны. В программе «Смехоходы идут в школу!» – цирковые репризы, жонглирование, фокусы и колесо Сира.

В саду имени Баумана 5 сентября будут уже не смотреть на сцену, а танцевать самим. Бал «День рождения осени» начнется в 16:00. В программе – вальсы и кадриль, а гостей приглашают поддержать атмосферу одеждой с русскими мотивами.

Своя танцевальная история в тот же вечер развернется на юго-востоке Москвы. В парке 850-летия Москвы в Марьине вспомнят городские дворы 1980-х. Здесь появятся дискотека у фонтана, знакомые нескольким поколениям дворовые игры и музыка у импровизированного костра. Танцоры покажут диско и твист, после чего проведут открытый урок для зрителей.

Космос рядом с домом

Космическая программа 5 сентября развернется в Северном Бутове, на бульваре Дмитрия Донского. На несколько часов здесь устроят космический фестиваль.

Организаторы готовят паркур-шоу, концерты и световые номера. На сцене выступят Jump Evolution, Arfasound, шоу «Реборн» и Light Angels, певец Аскер Бербеков. Рядом откроется VR-зона с космическими симуляторами и несколько тематических фотоплощадок. Фестиваль начнется в 17:00.

Собрать робота в Вешняках

На востоке Москвы детям предлагают заняться инженерными экспериментами. С 3 по 6 сентября на Вешняковской улице будет работать научная студия для участников от шести лет.

Список занятий больше похож на программу небольшого технического лагеря. Можно собрать модель моста для походной переправы, экспедиционный внедорожник или робота-разведчика, разобраться с устройством подъемного крана. В отдельных заданиях участники сделают 3D-модель символа Москвы и ИИ-плакат.

Студия открыта с 12:00 до 18:00. Темы в расписании меняются в течение дня, и на разные занятия можно попасть в разное время.

Готовить будут по всему городу

Кулинарная часть «Лета в Москве» тоже охватит разные районы города. С 4 по 6 сентября детские кухни будут работать сразу в нескольких округах.

На востоке занятия пройдут у Гольяновского пруда и на Святоозерской улице, на юго-востоке – рядом с метро «Некрасовка». Кулинарная студия откроется и в «Коломенском», в районе Нагатинский Затон. На юго-западе участников ждут площадки на Профсоюзной улице, в Теплом Стане и Северном Бутове. На западе к программе присоединятся Матвеевская улица и Мичуринский проспект.

Меню для занятий выбрали традиционное – солянка, жаркое, пончики, калачи, расстегаи. Готовить приглашают детей от шести лет. Студии будут открыты с полудня до 19:00, регистрация не требуется.

Отдельная гастрономическая программа пройдет 5 сентября на Ленинском проспекте. Здесь, в Ломоносовском районе, устроят фестиваль «Русская кухня – мост между культурами». В расписании – кулинарные поединки, мастер-классы и дегустации. Публике покажут в том числе приготовление авторской окрошки и царской ухи.

Сделать сувенир своими руками

Еще несколько площадок на востоке города предлагают провести часть выходных за прикладными занятиями.

На Красноярской улице в Гольянове 5 сентября будут расписывать неваляшек и фигурки Колобка. За основу взяли советскую стилистику – лаконичные формы и яркое оформление. Каждый участник сможет расписать заготовку по-своему и забрать работу домой.

6 сентября мастер-класс пройдет на площадке у пересечения Измайловского бульвара и 9-й Парковой улицы. Там будут расписывать гипсовые фигурки в виде советских конфет. Из готовой работы можно сделать магнит или небольшое украшение для дома.

Мастер-класс рассчитан и на взрослых. Готовую работу участники смогут забрать с собой.

По тенистым аллеям и к капибарам

В «Царицыне» 5 сентября можно пройти квест «Тенистыми аллеями». Маршрут идет по пейзажному парку, а задания в маршрутных листах связаны с самим парком и его достопримечательностями. Вопросы обращают внимание на деревья, старые виды и детали планировки, мимо которых на обычной прогулке легко пройти.

На ВДНХ в «Москвариуме» ежедневно работает «Капибарабууум». Это мультимедийная экспозиция о капибарах, которые давно разошлись по соцсетям как герои мемов. Их образы перенесены в цифровую среду и встроены в семейный интерактивный маршрут. Экспозиция открыта с 10:00 до 21:00, вход по билетам.

До 6 сентября на 30 площадках «Московских сезонов» открыты «Домики добра» проекта «Москва помогает». Принимают средства гигиены, сладости с длительным сроком хранения, канцелярию и наборы для творчества. Для приютов можно принести корма, амуницию и дезинфицирующие средства.

Расписание и условия участия на площадках отличаются. На часть мастер-классов можно прийти без записи, на пленэр на ВДНХ нужна регистрация, а «Капибарабууум» работает по билетам. Перед поездкой время конкретного события лучше проверить на сайте «Лета в Москве».

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3 сентября 2026, 14:52
Фото: mos.ru
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