Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК

С 1 сентября изменился порядок приемки работ, выполненных управляющими компаниями в многоквартирных домах. Собственники получили дополнительные возможности для проверки качества и объема ремонта, сообщил 360.ru депутат Госдумы от Подмосковья Никита Чаплин.

После завершения работ управляющая организация должна оформить акт приемки в двух экземплярах и передать его совету дома в течение пяти дней. Представители совета в течение 10 дней могут подписать документ либо представить мотивированные замечания.

«У председателя или членов совета есть 10 дней, чтобы либо подписать акт, либо направить письменный мотивированный отказ с указанием конкретных замечаний»,

– сказал Никита Чаплин.

Если в течение 30 дней УК не получит ни подписанного акта, ни мотивированного отказа, работы признаются выполненными. При возникновении разногласий оформляется новый акт, а спор может быть разрешен в судебном порядке.

Собственники вправе обратиться к председателю совета дома и получить акты приемки для проверки выполненных работ, их объема и сроков.

«Я рекомендую жителям активнее пользоваться этим механизмом: он повышает прозрачность и помогает выявлять необоснованные траты»,

– отметил депутат.

Порядок распространяется на дома, в которых действует совет многоквартирного дома. Для ТСЖ и ЖСК предусмотрены отдельные правила. В Подмосковье капитальный ремонт домов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».