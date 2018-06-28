Жара в Ростове-на-Дону побила рекорд

В Ростов-на-Дону держится аномальная жара. В городе побит температурный рекорд пятилетней давности, передает rostovgazeta.ru.
Столбики термометров показали 38 градусов, это на два градуса выше, чем было в рекордно жарком 2013 году. При этом прохлада еще не скоро заглянет в регион. В ближайшие дни воздух может прогреться до 41 градуса.
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