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В Екатеринбурге прогремел взрыв

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На пересечении проспекта Седова и Теплоходного проезда в Екатеринбурге сильный ветер оборвал провода, передает портал tagilcity.ru. Упавший кабель спровоцировал взрыв на автомобильной стоянке. Загорелась будка охранника, несколько автомобилей получили повреждения лакокрасочного покрытия. Разрыв кабеля был устранен, его подключили обратно к опоре ЛЭП.

21 июня 2018, 20:27

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