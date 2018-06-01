В игровой комнате иркутского ТЦ обгорели 10 детей

В иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ" произошел пожар. Пострадали десять детей – они госпитализированы, передает RT. "Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней", — сообщил представитель областного Минздрава.
По предварительным данным, пожар возник вследствие неудачного опыта в игровой комнате. Из здания были эвакуированы более 1,5 тысячи человек. Возгорание ликвидировано.
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