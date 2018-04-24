Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"

Стресс и паника – так пытается оправдать свой поступок 17-летняя жительница Нижневартовска. Галина обварила в кипятке новорожденных щенят – по ее словам, по поручению матери.

Плодовитость домашнего питомца стала проблемой для жильцов одного из домов в Нижневартовске. Как пояснила мать семейства, ветеринары отказывались стерилизовать собаку из-за ее преклонного возраста – тем не менее, четвероногая подруга продолжала исправно и регулярно приносить потомство.

На сей раз роды пришлись на утро, когда Галина собиралась на учебу. На свет появился один щенок. Однако к тому времени, когда девушка вернулась домой, приплод утроился. Девушка позвонила матери, которая наказала ей избавиться от щенков.

"У нас собака ощенилась уже в девятый раз, всегда это происходило при родителях, и они топили их. А тут я одна… Я попыталась утопить их в кипятке, но они громко пищали и собака начала ломиться к ним. Я очень испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике выкинула их за окно", – приводит Ura.ru рассказ 17-летней студентки.

Ранее сообщалось, что возмущенные жители Нижневартовска обратились в полицию – после того, как обнаружили на улице сваренных в кипятке щенят, которых девушка выкинула из окна. Граждане угрожали организовать пикеты у "нехорошего дома" и даже обещали прийти туда со своими собаками.

Публикация от Zoopravo Channel (@zoopravochannel) 23 Апр 2018 в 3:28 PDT

Мать студентки утверждает, что дочь – очень добрая девочка и любит животных. Из-за нее и завели собаку. Просто у девушки сейчас сессия, она очень перенервничала, у нее стресс. Сама виновница переполоха больше всего переживает, что история дойдет до ее однокурсников.