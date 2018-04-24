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Селфи на крыше вагона стало смертельным для 16-летней россиянки

Кадр youtube.com
Любители экстремальных селфи не прислушиваются к предупреждениям об опасности такого хобби. Поиски удачного ракурса для снимка закончились смертью 16-летней школьницы из Пензенской области.
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Подруги девушки знали о ее пристрастии к поздним прогулкам. Одна из них – двоюродная сестра – сопровождала Машу (имя изменено) ночью 23 апреля. Вскоре после полуночи школьница забралась на крышу вагона-зерновоза на железнодорожной станции "Колышлей".

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Когда Маша искала лучший ракурс, палка для селфи коснулась проводов. Девушку ударило током, она свалилась с вагона и при падении ударилась головой о рельсы. Когда подоспела скорая помощь, школьница была еще жива и даже шутила. В больнице ее хотели постричь наголо. "Как же я в школу пойду, лысая?", – спрашивала Маша. Спасти девочку не удалось.

Как выяснило издание "МК", семья девочки обеспеченная, ее отец находится на заработках на севере. У Маши 14-летняя сестра и годовалый брат. Как рассказывают одноклассницы, девушка не впервые гуляла ночью – она часто уходила из дома, когда родители засыпали. Как-то раз она гуляла до 4 часов утра, ей это очень нравилось – а мать даже не знала, что дочери не было дома.

На страничке девочки в соцсетях много экстремальных фотографий. Она снимала на крышах домов, на мостах – но не себя, а других людей. Под одним из фото подпись: "Маме за меня стыдно". Мать с дочерью, действительно, часто ругались из-за такого увлечения девочки. Но она продолжала лазить по крышам и стройкам – ей нравилась эта романтика.

После ЧП в школе, где училась Маша, проходят профилактические беседы о безопасности. К сожалению, отмечает издание, для своих одноклассников девушка вовсе не жертва – а, скорее, героиня.

Автор: Андрей Евлампиев24 апреля 2018, 20:44

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