Юный зацепер попал в реанимацию после удара током

На железнодорожном полотне возле платформы Строитель Ярославского направления Московской железной дороги был обнаружен пострадавший подросток, передает Lenta.ru. В правоохранительных органах пояснили, что два 14-летних мальчика ехали на крыше электрички по направлению в столицу. Одного ударило током, после чего он упал.

Обнаружившие зацепера железнодорожники вызвали скорую помощь. Потерпевший находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Транспортная полиция начала проверку.