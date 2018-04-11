Молодоженов заковали в наручники на свадьбе

На второй день празднования свадьбы молодой пары из Ярославля родственники решили заковать влюбленных в наручники, что должно было символизировать неразрывность уз брака. Убедительности этой метафоре добавило то, что ключ от оков гости праздника потеряли. В результате высвобождать молодоженов из наручников пришлось спасателям. Видео операции опубликовал телеканал "360". Открытые оковы сотрудники МЧС оставили паре на счастье.