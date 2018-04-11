Пьяный уралец напал на продавца с йодом
Жертва хулиганского нападения рассказала, что перед этим мужчина дважды заходил в магазин. Он нагрубил сотрудникам и сделал несколько покупок. Примечательно, что перед своей выходкой уралец попросил у продавщицы прощения.
По словам женщины, в глаза дебошир ей не попал, но кожа горит так, что больно прикоснуться, передает портал 45.ru. Она добавила, что подала заявление в полицию. По факту произошедшего ведется проверка.
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