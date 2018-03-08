Загулявшие после школы девочки поставили Самару на уши

В Самаре полиция и волонтеры вместе с обеспокоенной общественностью вели поиски двух 13-летних девочек, которые утром 7 марта ушли в школу и не вернулись домой. Наконец детей удалось отыскать – они были в торговом центре в компании знакомых подростков, передает РИА Новости. Девочки объяснили, что просто не рассказали родителям о своем местонахождении. В их отношении не было совершено противоправных действий.