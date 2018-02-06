Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости

Нижегородец избил полицейского, полицейские избили жителя Татарстана и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Житель Оренбурга был арестован за долг по алиментам, сообщает Newizv.ru. Мужчина должен бывшей жене миллион рублей. Платить молодой человек не собирался: он попытался скрыться от судебных приставов и был задержан на перроне железнодорожного вокзала. Неплательщика арестовали на 48 часов.

В Нижнем Новгороде местный житель, избивший в метро полицейского, может отправиться на принудительное лечение, предает Newsnn.ru. По информации издания, 30-летний мужчина еще летом прошлого года сначала оттолкнул сотрудника полиции, а после и вовсе накинулся на него с кулаками, сломав сотруднику МВД нос. Подозреваемый был пьян.

Жительница Ростовской области открыла в станице Ольгинской подпольное казино. Как сообщает Rostovgazeta.ru, разрешение на организацию азартных игр женщина не имела. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Теперь неудачливому крупье грозит до двух лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле две молодые мамы признаны виновными в распространении наркотиков. Как сообщает Tagilcity.ru, женщины прятали по городу так называемые закладки. Они выдавали себя за подружек, которые гуляют с детьми. В этот момент они разбрасывали по парковым зонам города наркотики. Одну из нарушительниц приговорили к девяти годам, а ее соучастницу – к семи годам колонии общего режима.

В Татарстане полицейские избили мужчину. По информации Inkazan.ru, инцидент произошел еще 15 июля 2017 года. По версии следствия, несколько сотрудников органов внутренних дел находясь при исполнении обязанностей избили 53-летнего мужчину. Пострадавший получил переломы ключицы и лодыжки, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Тюменская пенсионерка стала жертвой мошенников. Как сообщаетNashgorod.ru, 97 летняя местная жительница отдала обманщикам 110 тысяч рублей – это были все сбережения бабушки. Злоумышленник позвонил потерпевшей по телефону и представился ее внуком. Он сказал, что во время драки покалечил мужчину, и чтобы тот не пошел жаловаться в полицию ему необходимо заплатить. За деньгами к женщине приехал сообщник мошенника. Он забрал 110 тысяч рублей и скрылся.

Омич устроил дебош в одном из кафе города, передает Gorod55.ru. Вечером понедельника в заведении отдыхала изрядно подвыпившая компания, которая начала перепалку с другими посетителями кафе. В итоге особо буйный омич развязал массовое побоище – разбил стаканы и тарелки, схватил стул и с ним побежал на обидчиков.

Житель Ижевска набрал 1,5 миллиона долгов, чтобы расплатиться с лже-целительницей. Как сообщает Udm-info.ru, с февраля 2016 года мошенница водила за нос доверчивого мужчину. Она завила своей жертве, что на него наложена порча и за снятие проклятья требовала все больше денег. Чтобы расплатиться с "ведуньей" мужчина продал автомобиль и влез в долги.

В Волгоградской области местный житель на 10 лет отправиться в тюрьму, передает Novostivolgograda.ru. Мужчина убил неизлечимо больную мать своей сожительницы.Свой поступок он объяснил жалостью к жертве: женщина страдала и мучилась от боли, и мужчина решил собственноручно провести эвтаназию.

В Уфе спасатели достали из глубокого оврага 62-летнюю местную жительницу, сообщает Mkset.ru. Пенсионерка поскользнулась и упала на самое дно ямы. Около получаса она пыталась выбраться самостоятельно, но потом сдалась и вызвала спасателей. Те вытащили женщину и проводили ее до дома.