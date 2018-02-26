В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка

В Пскове местный житель после мелкого бытового конфликта застрелил таксиста и насмерть замерз в лесу,скрываясь от погони. Причиной кровавой трагедии стал потерянный в ночном клубе номерок от гардероба.

Настоящей трагедией закончился мелкий бытовой конфликт в одном из псковских ночных клубов. Один из посетителей увеселительного заведения потерял номерок в гардеробе. Из-за этого ему не дали забрать свою одежду.

Расстроенный таким поворотом событий мужчина заказал такси и уехал домой. Там он взял обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Однако таксист отказался вести обратно вооружившегося пассажира. Тогда он выстрелил в голову водителю и переложил его тело на заднее сиденье, а сам сел за руль.

По пути к клубу на автомобиль, ехавший с большим превышением скорости, обратили внимание сотрудники ГИБДД, передает "Газета.ru". На требование дорожной полиции остановиться мужчина не отреагировал. Началась погоня.

Уже выехав из города мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Однако даже это не остановило убийцу. Он выскочил из машины и убежал в сторону леса.

Наряд ДПС. добравшись до места аварии. обнаружил в салоне убитого водителя. Правоохранители не стали организовывать преследования злоумышленника, а вызвали на место сотрудников Следственного комитета. Именно они вскоре обнаружили в нескольких сотнях метров от дороги труп убийцы.

Мужчина без верхней одежды хотел скрыться в лесу, однако 23-градусные морозы его погубили. Тело было опознано – стрелком оказался местный житель 1982 года рождения.

Номерок на тот свет: клиент убил таксиста и замерз в лесуhttps://t.co/WK5we48Y7O pic.twitter.com/rInxsZFH8q — События дня (@GazetaRu) 26 февраля 2018 г.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В частности, эксперты проверят кровь стрелка на наличие следов наркотических веществ. Кроме того, ситуацию может прояснить анализ записи с камеры видеорегистратора таксиста.