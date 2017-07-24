Испугавшийся медведя сибиряк застрелил двух рыбаков

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" в отношении местного жителя. Мужчина вместе с сыном плыл вечером на моторной лодке вниз по течению реки Кута в районе деревни Янталь.

Заметив медведя, пересекавшего реку в 70 метрах от них, сибиряк начал стрелять из охотничьего обреза. После нескольких выстрелов сквозь туман он увидел лодку, с которой рыбак подавал знаки. Причалив к ней, мужчина узнал, что застрелил двух человек и ранил еще одного. "Известно, что все участники происшествия – жители деревни Янталь", – цитирует Lenta.ru региональное управление Следственного комитета.