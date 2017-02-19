Мужчина обстрелял из ружья посетителей кафе в Зеленограде

Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по припаркованным рядом с одним из кафе в Зеленограде машинам. В результате пострадала одна из посетительниц заведения, она была госпитализирована. "Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа войск Росгвардии. По предварительным данным, житель Ярославской области 1980 года рождения приехал к кафе, однако охрана отказалась пускать его внутрь. В результате конфликта мужчина и открыл стрельбу их обреза.