В Петербурге нашли труп известного бизнесмена

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга нашли труп мужчины в салоне автомобиля, припаркованного на улице Нахимова. Полицейские установили личность покойного – им оказался 43-летний бизнесмен из Израиля Лев Пукшанский.

Следы насильственной смерти обнаружены не были, передает телеканал "360" со ссылкой на "Интерфакс". По предварительным данным, предприниматель умер из-за тяжелого заболевания.

Пукшанский руководил крупной компанией "Терра Нова". Он был председателем комитета по девелопменту Гильдии управляющих и девелоперов.