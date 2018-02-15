Под Москвой буксировщик снес легковушку автобусом

Камеры наружного наблюдения сняли на видео, как на перекрестке улиц Володарского и 1-й Московской в Серпухове буксировочный грузовик "Урал" буквально снес неисправным рейсовым автобусом легковую машину. За рулем седана находилась девушка, передает телеканал "360".

В результате столкновения пострадали еще два автомобиля. На место прибыла скорая помощь, но информации о тяжести травм потерпевших не поступало. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.