В Поморье рецидивист пошел на ограбление в день выхода из колонии

В суд Архангельской области передано дело 54-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в ограблении, передает FlashNord. На очередное преступление он пошел спустя восемь часов после того, как освободился из колонии, где отбывал наказание за предыдущее.

Произошло это еще 11 октября. Утром мужчина покинул стены исправительного учреждения, однако добраться до места жительства не смог, опоздав на поезд. Тем же вечером он проник в квартиру жительницы города Онега, где на глазах у ее малолетнего сына украл кошелек. Соседи задержали грабителя и изъяли похищенное.

Начальник исправительной колонии получил представление, в котором говорится о необходимости приобретать освободившимся заключенным билеты с учетом реального времени пути до железнодорожной станции. Подозреваемого ждет суд. Он уже девять раз был судим и отбыл в местах лишения свободы в общей сложности порядка 30 лет.