Под Москвой нашли потерявшую память пенсионерку

Недалеко от железнодорожной станции в поселке Софрино Пушкинского района Московской области прохожие обнаружили пожилую женщину без верхней одежды, передает сайт "Подмосковье сегодня". Местная жительница рассказала, что пенсионерка сама подошла к ней и спросила дорогу к больнице.
Из разговора женщина поняла, что собеседница потеряла память и заблудилась. Она не помнит, где живет, и кто родственники. Ее отправили в больницу на временное пребывание, пока сотрудники полиции устанавливают личность.
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