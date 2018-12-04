В Волгограде взбешенный клиент изрезал ножом приемщика металла

В Волгограде в одном из пунктов приема металла клиент устроил кровавую резню. Мужчина понял, что получит гораздо меньше той суммы, на которую он рассчитывал, и схватился за нож.

Клиент стал беспорядочно размахивать режущим оружием, нанеся удар в область шеи потерпевшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает novostivolgograda.ru.