Трехлетняя девочка сгорела при пожаре в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погиб малолетний ребенок. Об этом пишет портал udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка СУ СКР.



Уточняется, что пожар произошел в жилом доме по улице Белинского в поселке Игра. В этот момент в доме находилась 28-летняя женщина, ее пятилетний сын, которым удалось спастись. Младшую дочь, которой было три года, матери спасти не удалось.



Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления. Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются соседи и родственники пострадавших.

