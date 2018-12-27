В Нижнем Новгороде из психбольницы сбежал маньяк

Из психиатрической больницы на улице Июльских Дней в Нижнем Новгороде сбежал 44-летний Дмитрий Макаров, передает портал newsnn.ru. Суд признал мужчину виновным в том, что он долгое время насиловал 18-летнюю девушку в своем гараже. Изверг накачивал жертву наркотиками. Несмотря на обвинительный приговор, маньяк избежал тюрьмы – медики обнаружили у него шизофрению и направили на лечение.
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