В Тольятти зарезали молодую пловчиху

В Тольятти убили 16-летнюю спортсменку Сафию Аскарову. Тело девушки обнаружили в Автозаводском районе города.
Уточняется, что преступник нанес спортсменке множественные колото-резаные раны шеи и туловища. По предварительным данным, с девушкой мог расправиться ее знакомый. Сообщается, что у погибшей и подозреваемого произошла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил пловчиху ножом, передает телеканал "360".
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