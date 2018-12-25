В Тольятти зарезали молодую пловчиху

В Тольятти убили 16-летнюю спортсменку Сафию Аскарову. Тело девушки обнаружили в Автозаводском районе города.

Уточняется, что преступник нанес спортсменке множественные колото-резаные раны шеи и туловища. По предварительным данным, с девушкой мог расправиться ее знакомый. Сообщается, что у погибшей и подозреваемого произошла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил пловчиху ножом, передает телеканал "360".