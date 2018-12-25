Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
Опасный преступник Виктор Мошков, осужденный за убийство, совершил побег из психбольницы. Правоохранителям удалось задержать его.
Уточняется, что преступник по кличке Мошок покинул медучреждение закрытого типа в Кировском районе, перепилив решетки на окнах. Осужденный прятался в одном из частных домов города. При задержании сопротивления полицейским он не оказал, передает телеканал "360".
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