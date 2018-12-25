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Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
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Опасный преступник Виктор Мошков, осужденный за убийство, совершил побег из психбольницы. Правоохранителям удалось задержать его.

Уточняется, что преступник по кличке Мошок покинул медучреждение закрытого типа в Кировском районе, перепилив решетки на окнах. Осужденный прятался в одном из частных домов города. При задержании сопротивления полицейским он не оказал, передает телеканал "360".

25 декабря 2018, 09:40

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