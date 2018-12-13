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Сценарий фильма о спасении моржа из Удмуртии признали лучшим

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На Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open сценарий фильма "Несейка. Младшая дочь" о спасении моржа из зоопарка в Удмуртии признали лучшим, передает ИА "Удмуртия". "Теперь наш морж Сгата-Несейка по праву может носить звание кинозвезды №1", – заметили в пресс-службе зоопарка.

Лента, снимавшаяся на протяжении шести лет, рассказывает о жизни североатлантических моржей. Одного из животных по кличке Сагата-Несейка спасли. Морж успел пожить в зоопарках Удмуртии и Гамбурга.

13 декабря 2018, 21:54

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