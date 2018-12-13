Сценарий фильма о спасении моржа из Удмуртии признали лучшим

На Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open сценарий фильма "Несейка. Младшая дочь" о спасении моржа из зоопарка в Удмуртии признали лучшим, передает ИА "Удмуртия". "Теперь наш морж Сгата-Несейка по праву может носить звание кинозвезды №1", – заметили в пресс-службе зоопарка.
Лента, снимавшаяся на протяжении шести лет, рассказывает о жизни североатлантических моржей. Одного из животных по кличке Сагата-Несейка спасли. Морж успел пожить в зоопарках Удмуртии и Гамбурга.
Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Продюсер вновь станет отцом
Артистка буквально преобразилась
Знаменитость посетила вечеринку Муз-ТВ