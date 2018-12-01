Избили перед вакханалией: всплыли жуткие подробности группового изнасилования в полиции

Следователям удалось выяснить, что уфимские полицейские не только изнасиловали, но и избили дознавательницу. Причиной этому стало то, что девушка заявилась в кабинет нетрезвой.
Дело было уже после конца рабочего дня и самый младший, майор Павел Яромчук вызванивал девушку из другой компании. Вид пьяной и веселой коллеги привел начальника в бешенство. Дознавательницу избили и изнасиловали, передает Telegram-канал Mash.
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