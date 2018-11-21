Житель Ижевска изнасиловал уснувшую в сауне семиклассницу

В Ижевске пятеро мужчин в компании двух девушек, одной из которых была 14-летняя ученица седьмого класса, отдыхали в сауне. Всю ночь приятели пили, передает udm-info.ru.
В какой-то момент школьница захмелела и захотела спать. Старшая подруга уложила девочку в одну из комнат отдыха сауны. Ночью туда зашел мужчина и изнасиловал ее. Преступника поймали. Свою вину он признал.
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