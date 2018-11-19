В Красноярске найден мертвым первый вице-спикер заксобрания

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко обнаружили мертвым. Тело депутата лежало возле дома на улице Декабристов, передает сетевое издание m24.ru.
На теле вице-спикера имеются травмы, характерные для падения с высоты, отмечает "Царьград". Алексей Клешко курировал вопросы строительства и проводил реформу по модернизации социальной политики в крае. Он был разработчиком ряда законопроектов по укреплению местного самоуправления.
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