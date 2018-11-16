Почему суд не защитил интересы государства в стратегическом порту на Балтике

Арбитражный суд в Петербурге отменил предписание местного управления ФАС, которое пыталось защитить от обесценивания государственный пакет акций в порту Усть-Луга. Суд удовлетворил иск организатора торгов по продаже активов Транспортно-логистического комплекса в стратегически важном порту на Балтийском море.

Напомним, что участники аукциона по продаже стратегически важного российского актива подали жалобу в ФАС: потенциальные покупатели Транспортно-логистического комплекса (ТЛК) в порту Усть-Луга утверждали, что не были надлежащим способом ознакомлены с документацией. В ответ питерское управление ФАС предписало организатору торгов в срок до 22 октября 2018 года отменить решение о признании аукциона несостоявшимся и устранить все нарушения.

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Однако в октябре спор из антимонопольного ведомства перешел в судебную плоскость. Организатор торгов – ООО "Спутник" – подало жалобу на решение ФАС и 24 октября суд принял ее в производство. Накануне, 15 ноября судья Синицина отменила предписание петербургского УФАС, тем самым удовлетворив иск организатора аукциона.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги были выставлены имущество и права аренды земельных участков в порту Усть-Луга для строительства портовых объектов, перевалки и размещения грузов на территории перегрузочного "Юг-2". Но на участие в торгах якобы не поступило ни одной заявки.

Комплекс в незамерзающем порту на Балтике называют основным активом миллиардера Валерия Израйлита. В декабре 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, бизнесмену инкриминируются крупные хищения. После этого, в январе 2017 года началось процедура банкротства предприятия. В 2018 году активы комплекса в Усть-Луге, среди которых основной МПК "ЮГ-2", были выставлены на торги, но у участников аукциона возникли трудности с доступом к документам комплекса.

В составе лота, помимо самого комплекса, также включены права аренды земельных участков у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсам Ленобласти. В целом актив оценивается примерно в 10 миллиардов рублей.

Одна из компаний, пожелавших принять участие в торгах – ООО "Капитал-М". Ее директор Андрей Матюшин объясняет, что он и другие заинтересованные лица не подавали заявки на торги, поскольку им не дали возможности ознакомиться со всеми документами, предоставляющими сведения об имуществе логистического комплекса в Усть-Луге.

"В перечень реализуемого имущества входят, в том числе договоры аренды с неизвестной никому на этом рынке компанией ООО "Новые коммунальные технологии", которые заключил с ней конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев. Сообщение о продаже имущества ТЛК не содержит условий этих договоров – а именно сроков аренды и субаренды, а также цены реализуемых договоров. Мы обратили на это внимание антимонопольной службы, которая потребовала признать результаты торгов незаконными", – говорит Матюшин.





По данным сайта kartoteka.ru, 45% акций ООО "НКТ" принадлежит кипрскому офшору "Доломана Холдинг Лимитед", 25% – Ольге Брагиной, по 7,5% – у Артема Бегуна, Владимира Даниленко, Сергея Пупко и Рамиса Дебердеева. Компания с уставным капиталом 100 тысяч рублей имеет в штате одного сотрудника, а ее убытки по итогам 2017 года составляют 331 тысячу рублей. При этом все доли учредителей выведены в оффшор на Маршалловых островах.

Обращает на себя внимание тот факт, что Арбитражный суд Петербурга почему-то отстаивает интересы именно НКТ, а не АО ХК "Новотранс", которая уже стала собственником 76,55% акций ТЛК. Только прибыль "Новотранса" в 2017 году превысила 3,5 миллиарда рублей, в компании трудятся три с половиной тысячи человек.

Входящий в топ-листы престижных рейтингов, "Новотранс" – крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России с парких вагонов 28 тысяч единиц. Все капиталы холдинга находятся под российской юрисдикцией, в бюджеты всех уровней направляются налоговые отчисления, исчисляющиеся миллиардами рублей.

"Вопиющий с юридической точки зрения случай, когда в рамках одного дня достаточно сложное дело рассмотрено судом без привлечения заинтересованных лиц, в том числе новых акционеров ТЛК и других потенциальных покупателей имущества" – заявил представитель ООО "Капитал-М", комментируя решение арбитража.

Оценивая сложившуюся ситуацию, Матюшин назвал ее весьма спорной. По его мнению, Арбитражный суд вместо того, чтобы стоять на страже государственных интересов, поддержал организатора торгов и конкурсного управляющего, который явно действует только в интересах залогового кредитора.

"Организатор аукциона и конкурсный управляющий намеренно создали нерыночное преимущество для того, чтобы имущество ТЛК отошло залоговому кредитору", – полагает Матюшин.

Вероятно, что точку в этой истории предстоит поставить Генпрокуратуре. Именно туда обратились акционеры ТЛК, возмущенные таким проведением торгов. Они просят надзорное ведомство проверить соблюдение законности при проведении процедуры банкротства предприятия. Акционеры также намерены подать апелляционную жалобу на решение питерского Арбитражного суда.