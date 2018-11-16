Под Ростовом при пожаре погибли трое детей

При пожаре в одном из хуторов Ростовской области погибли женщина и трое детей. Трагедия произошла в 40 километрах от Волгодонска, передает Пятый канал.
В доме жила семья с четырьмя детьми. Во время пожара глава семейства отсутствовал. Выжить удалось лишь одному ребенку – девочка госпитализирована с ожогами.
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