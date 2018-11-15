На крыльце супермаркета нашли труп молодой девушки

Утром 14 ноября на крыльце супермаркета на улице Крестинского в Екатеринбурге было обнаружено тело молодой девушки, передает портал tagilcity.ru. Отмечается, что рядом с трупом лежали шапка и бутылка, а возле головы очевидцы заметили кровь. По информации правоохранительных органов, следов насильственной смерти обнаружено не было. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Артистка волнуется как школьница, поэтому у нее подскакивает давление
Наряды наставницы шоу "Голос" привели в восторг стилиста
Сегодня, 15 ноября, артист отмечает круглую дату
В прокуратуру заявил основатель "Ласкового мая"