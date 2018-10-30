Россиянин пырнул сына ножом и привез в больницу

В Волгоградской области пенсионер, защищаясь от пьяного 43-летнего сына с табуретом, ударил отпрыска ножом. Оружие оказалось в руках отца из-за того, что во время нападения он чистил картошку, передает novostivolgograda.ru.

Мужчина сразу же оказал сыну первую помощь и отвез его в больницу. Теперь пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.