Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила труп

На одной из улиц Екатеринбурга прохожие обнаружили труп женщины. Прибывшие на место полицейские задержали девушку.
В совершении преступления подозревают подругу умершей, с которой они поссорились при употреблении алкоголя. Во время конфликта одна девушка зарезала другую и оттащила тело на улицу. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы, передает tagilcity.ru.
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