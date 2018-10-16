В Челнах мужчина набросился на соседа с ножом из-за неправильной парковки

В Набережных Челнах местного жителя подозревают в нанесении десяти ножевых ранений своему соседу. В данный момент злоумышленник задержан.
По предварительной информации, нападавший конфликтовал с жильцами дома из-за неправильной парковки во дворе. После очередного замечания мужчина достал нож и нанес десять ударов оппоненту. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, передает inkazan.ru.
Балерина снова оконфузилась
Родительница актрисы осыпала похвалами своего зятя
Свежее фото Примадонны обеспокоило фанатов
Украинского лидера жестко приложили