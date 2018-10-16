В Омске отец двоих детей насмерть забил незнакомку

В Омске завершился суд над 28-летним местным жителем. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
Сообщается, что фигурант выпивал в компании нескольких людей, когда завязалась потасовка. Женщина укусила подозреваемого, после чего он нанес жертве более 50 ударов руками, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Потерпевшая скончалась в больнице, передает gorod55.ru.
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