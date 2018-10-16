В Петербурге школьники госпитализированы с отравлением ртутью

В Санкт-Петербурге шесть школьников госпитализированы с острым отравлением парами ртути. Как пишет FlashNord, ученик четвертого класса в конце сентября нашел банку с ртутью и принес ее во двор школы. После этого в больнице оказались три ребенка.
К середине октября количество госпитализированных из-за отравления ртутью детей увеличилось до шести. В школу выезжали экологи, которые установили очаг распространения опасных паров.
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