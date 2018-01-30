В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь

Камеры наружного наблюдения, установленные напротив мемориала памяти на Аллее Славы в городе Кашира Московской области, сняли, как трое подростков затушили Вечный огонь. При этом сперва школьники помогли расчистить памятник от снега.

На записи видно, как трое детей помогают взрослым расчистить от снега пространство возле Вечного огня. Однако, оставшись одни, школьники начинают баловаться – греть руки и ноги и даже прыгать через пламя. Заканчивается все тем, что они кидают в огонь снежки. После одного точного попадания пламя гаснет. Дети бросаются наутек. До приезда аварийной бригады газ распространялся по территории Аллеи Славы, передает телеканал "Кашира". По фату произошедшего проводится проверка.