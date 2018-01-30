В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь
На записи видно, как трое детей помогают взрослым расчистить от снега пространство возле Вечного огня. Однако, оставшись одни, школьники начинают баловаться – греть руки и ноги и даже прыгать через пламя. Заканчивается все тем, что они кидают в огонь снежки. После одного точного попадания пламя гаснет. Дети бросаются наутек. До приезда аварийной бригады газ распространялся по территории Аллеи Славы, передает телеканал "Кашира". По фату произошедшего проводится проверка.
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