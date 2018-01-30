Верблюд насмерть затоптал пьяного под Тулой

На территории экопарка в Веневском районе Тульской области верблюд насмерть затоптал пьяного мужчину, который хотел его покормить, передает Life.ru. Сообщается, что животное затащило несчастного в вольер, где и нанесло тому смертельные повреждения. По факту произошедшего проводится проверка.

