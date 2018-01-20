Пьяный водитель выстрелил в полицейского под Москвой

В городе Лыткарино водитель напал на инспектора ДПС. Как установили следователи, полицейский заметил съехавшую в кювет машину. В ней он обнаружил на переднем водительском сидении нетрезвого мужчину, передает "Газета.ру".



Правоохранители проводили водителя в служебную машину. Однако в салоне автомобиля, мужчина попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику ДПС. Полицейский успел увернуться. После этого правонарушитель выстрелил еще несколько раз.

В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник задержан.