В Балашихе трехлетняя девочка попала в реанимацию с жуткими травмами

В реанимацию Центральной районной больницы Балашихи в Московской области поступила трехлетняя девочка с тяжелыми травмами, передает телеканал "360". У ребенка зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупая травма живота и ушиб грудной клетки.
Девочка живет вместе с матерью и отчимом. Мужчина рассказал, что находился на кухне, когда услышал в комнате странный звук. На месте он обнаружил, что девочка упала с кроватки и ударилась о стул, который стоял рядом. Сразу после этого он вызывал скорую помощь. По факту произошедшего проводится проверка.
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