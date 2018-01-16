Житель Урала поджег пенсионерку из-за галлюцинаций

Полиция задержала жителя Челябинска, который подозревается в жестоком убийстве 84-летней женщины. По данным следствия, мужчина распивал спиртное вместе с сожителем жертвы в ее доме, передает Ura.ru. Нанюхавшись бензина, под воздействием галлюцинаций он облил горючим и поджег старушку.

Через какое-то время пламя потушили, а несчастную положили на кровать, накрыв тряпками. Мужчины тем временем продолжили пить. Женщина на протяжении 12 часов страдала от ожогов и в итоге умерла от болевого шока. Сообщается, что подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.