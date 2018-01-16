В Петербурге грабитель устроил стрельбу ради 35 тысяч рублей

В один из пунктов выдачи заказов, сделанных в интернет-магазине "Юлмарт", на Бассейной улице в Московском районе Санкт-Петербурга вошел мужчина в медицинской маске. Он выстрелил в воздух, после чего, угрожая 27-летнему продавцу, похитил из кассового аппарата 35 тысяч рублей и скрылся, передает FlashNord. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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