Водителя скорой оштрафовали за быструю перевозку тяжелобольного

Станция скорой помощи в Челябинске получила постановление о наложении штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости одним из принадлежащих ей автомобилей. Речь идет о случае, когда автомобиль, перевозивший тяжелобольного пациента, двигался по трассе М-5 из Златоуста в Челябинск со скоростью 130 километров в час, передает URA.Ru. Медики намерены добиться отмены штрафа.
В региональном управлении ГИБДД объяснили, что штрафы выписываются всем водителям, однако медицинское учреждение может рассчитывать на отмену наказания даже без судебного разбирательства. Для этого будет необходимо предоставить ведомству путевой лист и другие необходимые документы.
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