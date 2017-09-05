"ЕР" предлагает упростить получение квот на ловлю рыбы

"Единая Россия" просит Министерство сельского хозяйства упростить получение квот на рыбную ловлю для коренных народов, проживающих в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке. Ранее в партию уже неоднократно поступали соответствующие обращения от граждан.

Как отметил депутат Госдумы, член "Единой России" Григорий Ледков, в этом году подавляющей части коренного населения Чукотки отказали в праве на традиционную рыбалку. Теперь от каждого потенциального рыбака-представителя коренных народов требуется заполненная заявка – вместо одной на всех от окружной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. При этом для многих из них рыбная ловля является единственной возможностью прокормить семью.

По его словам, он направил запрос на имя главы Минсельхоза Александра Ткачева с просьбой упростить процедуру получения квот на рыбную ловлю. "Так, в Чукотском автономном округе около 2 500 заявок в 2017 году были отозваны в связи с неправильным оформлением. Это связано с отсутствием у людей компьютеров, с помощью которых заявки должны быть заполнены", – сказал единоросс.

Также парламентарий просит сельскохозяйственное ведомство обратить внимание на отсутствие рыбопромысловых участков для традиционного рыболовства у народов Чукотки. Ледков уверен: это ограничивает их в ведении хозяйственной деятельности. "Хотел бы отметить, что в Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, одним из принципов устойчивого развития коренных малочисленных народов определено признание их права на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания", – подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что рыбная ловля является традиционным видом хозяйственной деятельности для коренных малочисленных народов северных и восточных регионов России. Это не только основа их жизнеобеспечения, но и традиция, во многом определяющая их культурную самобытность.

